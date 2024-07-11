مباحثات بين الخوري ووفد عراقيّ عن موضوع مكافحة الفساد

عُقدت مباحثات بين وزير العدل هنري الخوري ووفد عراقيّ، للبحث في موضوع مكافحة الفساد.



وضمَّ الوفد رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ورئيس هيئة النزاهة في العراق حيدر حنون.



وكشف الأخير عن تسريع الخطى في إطار تسليم متهمين واسترداد أموال بين البلدين.