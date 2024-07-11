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كبارة تقدّم بإخبار لدى فصيلة السويقة بعد انتشار فيديو لصهريجين يفرغان مياه المجارير في نهر ابو علي
أخبار لبنان
2024-07-11 | 12:26
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كبارة تقدّم بإخبار لدى فصيلة السويقة بعد انتشار فيديو لصهريجين يفرغان مياه المجارير في نهر ابو علي
تقدم النائب كريم كبارة بإخبار لدى فصيلة السويقة بعد انتشار الفيديو الذي يظهر صهريجين يفرغان مياه المجارير في نهر ابو علي، للادعاء على السائقين واصحاب الصهريجين ومن يقف خلفهما وكل من يظهره التحقيق شريكًا في هذه الجريمة البيئية.
وشدد كبارة في الاخبار على أنّ هذه الجريمة تشكل كارثة بيئية تضر بمياه نهر ابو علي وبالمزروعات التي تتغذى من مياه النهر، وبالثروة سمكية في البحر حيث يصب النهر.
وخابرت فصيلة السويقة النيابة العامة البيئية التي باشرت أعمالها فورًا.
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