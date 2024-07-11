البستاني وحجار يتفقدان مستوصف وادي بنحليه

وحضر عدد كبير من المخاتير ورؤساء بلديات بلدات من الجوار.واطلع البستاني من المسؤولين على الوضع الراهن للمستوصف وحاجاته.

وتمنى حسن الاستمرار في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين كافة وسط الظروف الصعبة التي تنعكس على الحياة اليومية وتثقل كاهل الجميع.

وأمل البستاني أن تتمكن وزارة الشؤون الاجتماعية، من ضمن إمكاناتها الحالية، من تأمين الحاجات التي طلب مسؤولو المستوصف التزوّد بها لتحسين الخدمات والتقديمات الصحية في ظل التحديات التي يشهدها المجتمع المحلي ولتعزيز صحة وسلامة أبناء المنطقة.