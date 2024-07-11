موسى لجدل: لاعطاء تحفيزات مالية للمطورين العقاريين وانشاء وزارة للاسكان

رأى نقيب الوسطاء والإستشاريين وليد موسى أن القطاع العقاري مرّ بمراحل عدّة في الفترة الاخيرة وأنه في اخطر مرحلة وأنه مشلول.ولفت في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، الى أن هناك 72 مهنة مرتبطة بالقطاع العقاري وأن هذا القطاع من ركائز الاقتصاد اللبناني.واعتبر أن هناك آلاف المعاملات سيتقدم بها المواطنون لاحقا ستؤدي الى أزمة جديدة في الدوائر العقارية، مشدّدا على ضرورة اعادة إنتاج موظفين جدد كي تستقيم الامور في الدوائر.وطالب باعطاء تحفيزات مالية للمطورين العقاريين لاعادة بناء القطاع ووضع خطط لبيع وتأجير العقارات بأسعار مقبولة وانشاء وزارة للاسكان.