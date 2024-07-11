نصر الله: من يُعبّر عن ثقافة الحياة هو من يَقف في وجه العدو والاحتلال والهيمنة والتسلّط

اعتبر الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله، أن "من يُعبّر عن ثقافة الحياة هو من يُدافع، من يُقاوم، ‏من يُضحّي، من يُقاتل، من يُستشهد، من يَصمد، من يَقف في وجه العدو والاحتلال والهيمنة والتسلّط ‏والمشروع الأميركي الإسرائيلي في بلدنا".وقال نصر الله في اليوم الخامس من شهر محرم: "نحن اليوم على بوابة ذكرى حرب تموز 12 تموز 2006، نحن من خلال المقاومة ننتمي إلى هذه ‏المدرسة التي تكلمنا عنها، إلى هذه الثقافة، ثقافة الحياة الحقيقيّة التي نرى أن المقاومة فيها تصنع الحياة وأنّ ‏الشهادة فيها تصنع الحياة".