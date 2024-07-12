قاووق : الضغوط على "حزب الله" لإيقاف جبهة الجنوب حتى يستفردوا في غزة كل باءت بالفشل

اعتبر عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن "الميدان هو الطريق الوحيد لإجبار العدو الإسرائيلي لإيقاف العدوان على غزة وليس الإتصالات السياسية ولا البيانات" . وأشار إلى أن المعركة واحدة والمصير واحد ولا وقف لإطلاق النار في الجنوب إلا بوقف إطلاق النار في غزة والتنسيق بين "حزب الله" والمقاومة الفلسطينية ضيق الخناق على العدو الإسرائيلي وقطع الطريق على أميركا وغيرها من أن يستفردوا بغزة" .



اضاف: "كل الضغوط العسكرية والسياسية على "حزب الله" لإيقاف جبهة الجنوب حتى يستفردوا في غزة كل هذه الجهود باءت بالفشل ".