الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
33
o
متن
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
33
o
متن
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصادر كهرباء لبنان : إفراغ الغاز أويل ابتداء من منتصف الليل
أخبار لبنان
2024-07-12 | 06:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مصادر كهرباء لبنان : إفراغ الغاز أويل ابتداء من منتصف الليل
أفادت مصادر في كهرباء لبنان الضوء الأخضر اعطي للسفينة المحملة بالغاز اويل للإقتراب من منشآت مهمل دير عمار للبدء بعملية ربطها عند المصب ويتوقع أن تبدأ عملية إفراغ الغاز أويل ابتداء من منتصف الليل.
وأشارت المصادر إلى أن السفينة الموجودة قبالة الزهراني لم تتلق الضوء الأخضر بعد بانتظار أن تتم عملية تحميل السفينة الموجودة في العراق بزيت النفط ما يعني أن عملية إفراغ سفينة الزهراني ستتأخر.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
كهرباء
لبنان
إفراغ
الغاز
ابتداء
منتصف
الليل
التالي
التنمية والتحرير: لماذا تصوير الحوار أو التشاور على أنه فزاعة؟ ولن نعير أي إهتمام لحملات التجني
أمن الدولة أخلت محلّات يشغلها سوريّون في منطقة جبل البدّاوي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-07-08
كهرباء لبنان: تدني مخزون الغاز اويل بسبب الإشكالية المالية بين مصرف لبنان والحكومتين اللبنانية والعراقية
أخبار لبنان
2024-07-08
كهرباء لبنان: تدني مخزون الغاز اويل بسبب الإشكالية المالية بين مصرف لبنان والحكومتين اللبنانية والعراقية
0
آخر الأخبار
2024-06-02
فياض للـLBCI: هوكستين سبق وقال إن عقود استجرار الغاز والكهرباء من الاردن ومصر جزء لا يتجزأ من الحلول الضرورية للبنان لكنه ربطها بضرورة وضع حد للتوتر على الحدود الجنوبية
آخر الأخبار
2024-06-02
فياض للـLBCI: هوكستين سبق وقال إن عقود استجرار الغاز والكهرباء من الاردن ومصر جزء لا يتجزأ من الحلول الضرورية للبنان لكنه ربطها بضرورة وضع حد للتوتر على الحدود الجنوبية
0
أخبار لبنان
08:05
افرام لكهرباء لبنان: زودوا ضمان جونية بالتغذية رفعًا لذل المواطنين
أخبار لبنان
08:05
افرام لكهرباء لبنان: زودوا ضمان جونية بالتغذية رفعًا لذل المواطنين
0
آخر الأخبار
02:37
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق صاروخين من لبنان على المطلة بالجليل الأعلى وانقطاع الكهرباء عن كامل المنطقة
آخر الأخبار
02:37
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق صاروخين من لبنان على المطلة بالجليل الأعلى وانقطاع الكهرباء عن كامل المنطقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:29
القوات اللبنانية: الذين يدعّون أنّ الطريق إلى الرئاسة الأولى تمرّ في عين التينة يتخطّون الدستور
أخبار لبنان
08:29
القوات اللبنانية: الذين يدعّون أنّ الطريق إلى الرئاسة الأولى تمرّ في عين التينة يتخطّون الدستور
0
أخبار لبنان
08:15
الهيئات الإقتصادية أبدت موافقتها على إقتراح قانون قدمه كرامي حول نهاية الخدمة
أخبار لبنان
08:15
الهيئات الإقتصادية أبدت موافقتها على إقتراح قانون قدمه كرامي حول نهاية الخدمة
0
أخبار لبنان
08:13
كتلة "تجدد" أعلنت تضامنها مع وضاح الصادق
أخبار لبنان
08:13
كتلة "تجدد" أعلنت تضامنها مع وضاح الصادق
0
أخبار لبنان
08:05
افرام لكهرباء لبنان: زودوا ضمان جونية بالتغذية رفعًا لذل المواطنين
أخبار لبنان
08:05
افرام لكهرباء لبنان: زودوا ضمان جونية بالتغذية رفعًا لذل المواطنين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-07-10
"أنا بحاجة إلى المساعدة"... عروس تقرر إلغاء دعوة جدة خطيبها لحضور حفل زفافها والسبب صادم!
منوعات
2024-07-10
"أنا بحاجة إلى المساعدة"... عروس تقرر إلغاء دعوة جدة خطيبها لحضور حفل زفافها والسبب صادم!
0
فنّ
2024-07-10
بشعرٍ قصير وأحمر شفاه فاقع... جيسي عبده تتمايل على أغنية نانسي عجرم الجديدة (فيديو)
فنّ
2024-07-10
بشعرٍ قصير وأحمر شفاه فاقع... جيسي عبده تتمايل على أغنية نانسي عجرم الجديدة (فيديو)
0
أخبار دولية
10:20
عشرات المؤسسات الإعلامية العالمية تدعو إسرائيل إلى السماح بدخول غزة
أخبار دولية
10:20
عشرات المؤسسات الإعلامية العالمية تدعو إسرائيل إلى السماح بدخول غزة
0
موضة وجمال
2024-07-07
على أنغام أغنية ناصيف زيتون... بسام فتوح يكشف كواليس المكياج التجريبي للعروس دانييلا رحمة! (فيديو)
موضة وجمال
2024-07-07
على أنغام أغنية ناصيف زيتون... بسام فتوح يكشف كواليس المكياج التجريبي للعروس دانييلا رحمة! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:57
ضياع بايدن مستمر... الرئيس الأوكراني فلاديمير بوتين
أخبار دولية
07:57
ضياع بايدن مستمر... الرئيس الأوكراني فلاديمير بوتين
0
أخبار لبنان
06:34
التنمية والتحرير: لماذا تصوير الحوار أو التشاور على أنه فزاعة؟ ولن نعير أي إهتمام لحملات التجني
أخبار لبنان
06:34
التنمية والتحرير: لماذا تصوير الحوار أو التشاور على أنه فزاعة؟ ولن نعير أي إهتمام لحملات التجني
0
تقارير نشرة الاخبار
15:13
منتخب التوتش رغبي اللبنانيّ رسالة أمل تجمع اللبنانيين والمغتربين في بطولة العالم
تقارير نشرة الاخبار
15:13
منتخب التوتش رغبي اللبنانيّ رسالة أمل تجمع اللبنانيين والمغتربين في بطولة العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الرياض وبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الرياض وبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العراق أعطى أمر تحميل الفيول اويل والكهرباء إلى انفراج جزئيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العراق أعطى أمر تحميل الفيول اويل والكهرباء إلى انفراج جزئيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
نجوم تطالب بايدن بالتنحي... وهاريس البديل الأول
تقارير نشرة الاخبار
13:37
نجوم تطالب بايدن بالتنحي... وهاريس البديل الأول
0
رياضة
13:36
العالم بانتظار المباراة النهائية في دوري الأمم الأوروبية
رياضة
13:36
العالم بانتظار المباراة النهائية في دوري الأمم الأوروبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة... تفاهمات أولية وتفاؤل حذر
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة... تفاهمات أولية وتفاؤل حذر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
باصات النقل المشترك انطلقت... وكذلك الاعتداءات عليها
تقارير نشرة الاخبار
13:32
باصات النقل المشترك انطلقت... وكذلك الاعتداءات عليها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
13:12
دانييلا رحمة تنشر مجموعة جديدة من صور زفافها من ناصيف زيتون... " أجمل عروس فيكي يا دنيا"! (صور)
فنّ
13:12
دانييلا رحمة تنشر مجموعة جديدة من صور زفافها من ناصيف زيتون... " أجمل عروس فيكي يا دنيا"! (صور)
2
منوعات
16:01
بعد اختفائه لمدة سنتين... العثور على ابن الـ5 أعوام مختئا في أحد المنازل وهوية الخاطفة صادم!
منوعات
16:01
بعد اختفائه لمدة سنتين... العثور على ابن الـ5 أعوام مختئا في أحد المنازل وهوية الخاطفة صادم!
3
تقارير نشرة الاخبار
13:32
باصات النقل المشترك انطلقت... وكذلك الاعتداءات عليها
تقارير نشرة الاخبار
13:32
باصات النقل المشترك انطلقت... وكذلك الاعتداءات عليها
4
فنّ
06:12
بعد انتشار أخبار حول طلاقها وعودتها لزوجها السابق... كارلا حداد تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة! (صور)
فنّ
06:12
بعد انتشار أخبار حول طلاقها وعودتها لزوجها السابق... كارلا حداد تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة! (صور)
5
اقتصاد
02:12
ارتفاع سعر البنزين واستقرار سعر المازوت والغاز
اقتصاد
02:12
ارتفاع سعر البنزين واستقرار سعر المازوت والغاز
6
فنّ
08:41
انتشار صورة لإليسا وحبيبها الغامض... فبركة أو حقيقة؟ (صورة)
فنّ
08:41
انتشار صورة لإليسا وحبيبها الغامض... فبركة أو حقيقة؟ (صورة)
7
صحف اليوم
00:05
رئاسيًا... بري يقدّم تنازلات غير متوقّعة (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:05
رئاسيًا... بري يقدّم تنازلات غير متوقّعة (الأنباء الكويتية)
8
فنّ
15:34
ليا ابنة نانسي عجرم تخطف قلوب المتابعين... "وبعدين؟" (فيديو)
فنّ
15:34
ليا ابنة نانسي عجرم تخطف قلوب المتابعين... "وبعدين؟" (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More