مصادر كهرباء لبنان : إفراغ الغاز أويل ابتداء من منتصف الليل

أفادت مصادر في كهرباء لبنان الضوء الأخضر اعطي للسفينة المحملة بالغاز اويل للإقتراب من منشآت مهمل دير عمار للبدء بعملية ربطها عند المصب ويتوقع أن تبدأ عملية إفراغ الغاز أويل ابتداء من منتصف الليل.



وأشارت المصادر إلى أن السفينة الموجودة قبالة الزهراني لم تتلق الضوء الأخضر بعد بانتظار أن تتم عملية تحميل السفينة الموجودة في العراق بزيت النفط ما يعني أن عملية إفراغ سفينة الزهراني ستتأخر.