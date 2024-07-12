المكاري من الديمان : على السياسيين التخلّي عن أنانيتهم والتوجه إلى مجلس النواب بمرشح جدي مقابل فرنجيه

أكد وزير الاعلام في حكومة تصريف الامال زياد المكاري أن الاستحقاق الرئاسي يجب أن يكون صناعة لبنانية.



ودعا المكاري القوى السياسية، بعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، الى التخلي عن انانيتها خصوصا القوى المسيحية المعنية بالدرجة الأولى بعملية الانتخاب.



واعتبر أن رئاسة الجمهورية لجميع اللبنانيين، مؤكدا أنه على القوى المسيحية ان تأخذ المبادرة والتوجه الى مجلس النواب بمرشح جدي مقابل المرشح سليمان فرنجيه، ورأى أنه عندها لا يمكن لأحد أن يرفض عملية الانتخاب وتعطيل النصاب.