افرام لكهرباء لبنان: زودوا ضمان جونية بالتغذية رفعًا لذل المواطنين

وجه رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصة "اكس" نداءً وكتب: "ارفعوا الذل والمهانة عن المواطنين الذين يقصدون مركز ضمان جونية لتسيير معاملاتهم في هذا الحر القاسي وشبه انقطاع للأوكسيجين، وعن الموظفين الذين يعانون أيضًا محاولين الخدمة."



وأشار إلى أنه "لا وجود لمولد خاص في هذا المركز الإقليمي، وليس من مولدات في المحيط يمكنها تأمين حاجته. الناس تختنق والسرفيرات تتوقف والمعاملات تتكدس!"



ووجه نداءً ملحًا لكهرباء لبنان قائلًا: "زودوا هذا المركز بساعات تغذية في توقيت العمل الصباحي، قبل أن يتحول إلى غرفة طوارىء لإسعاف من يفقدون وعيهم بسبب الحرارة العالية التي فاقت كل المعدلات".