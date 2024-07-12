كتلة "تجدد" أعلنت تضامنها مع وضاح الصادق

أعلنت كتلة "تجدد" في بيان "كل التضامن مع الزميل الصديق وضاح الصادق بوجه حملات التحوير والتخوين والتهديد التي يتعرض لها".



وقالت: "سنستكمل معركتنا معًا مهما كبر التهويل في وجه نهج التخوين والترهيب والقتل دفاعًا عن الحرية والديموقراطية واحترام الرأي الآخر حتى نسترجع سيادتنا المخطوفة ونبني دولة القانون والمؤسسات والعدالة والحقوق".