أبو زينب: مَن قام بتحطيم باصات النقل العام هم مافيات النقل ومن معهم

رأى عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب أنّ مَن قام بتحطيم باصات النقل العام هم مافيات النقل العميقة وَمن معهم والذين يسيطرون على الخطوط، معتبرا أنهم مستعدون لفِعلِ اكثرَ من ذلك، إذ إنهم لا يخافون احداً في الدولة، ولن يُحاسَبوا.ولفت أبو زينب إلى أن الكلُّ شركاء في الاستفادة ومنع ِعودة النقل العام الى العمل وبالتالي القضاء على القطاع العام لصالح شركاتهم.