قائد الجيش أرسل كتابا الى الحكومة بواسطة وزير الدفاع لطلب فتح دورة جديدة في الكلية الحربية

في اطار المساعي لحلحلة ملف تلامذة ضباط الكلية الحربية، علم أن قائد الجيش العماد جوزاف عون أرسل كتابا الى الحكومة بواسطة وزير الدفاع لطلب فتح دورة جديدة في الكلية الحربية لتطويع ٨٢ تلميذا ضابطا على أن ينضموا الى الـ١١٨ الذين سبق أن اجتازوا الاختبارات ليصبح العدد ٢٠٠، على أن يتم إلحاقهم في آن واحد في تشرين الأول المقبل.

بدوره، أرسل وزير الدفاع الكتاب إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء موافقًا على اقتراح قائد الجيش بعد أن اعتبر سابقا أن الـ118 غير مستوفين للشروط.

وتأتي هذه الحلحلة بنتيجة اللقاءات التي عقدها وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى مع كل من قائد الجيش ووزير الدفاع موريس سليم بتكليف من الحكومة.