تأهب في تايوان بعد رصد "موجات" من التجارب الصاروخية في شمال الصين

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم السبت أنها تراقب "موجات" من التجارب الصاروخية التي تجرى في منطقة منغوليا الداخلية في أقصى شمال الصين، وأن قوات الدفاع الجوي لديها في حالة تأهب.



وأشارت الوزارة إلى أنها رصدت اعتبارًا من الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش أمس الجمعة) "موجات متعددة من تجارب الإطلاق" تجريها قوة الصواريخ الصينية في منغوليا الداخلية التي تبعد بنحو ألفي كيلومتر عن تايوان.



وأكدت الوزارة دون التطرق لتفاصيل أن القوات التايوانية تراقب التطورات بشكل مستمر، وأن قوات الدفاع الجوي في حالة تأهب.



ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على مكالمات هاتفية لطلب التعقيب خارج ساعات العمل. وقوة الصواريخ مسؤولة عن ترسانة الصواريخ التقليدية والنووية الصينية.