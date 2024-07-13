الحلو للـLBCI: كيف ساعدت جبهة الإسناد القضية الفلسطينية؟ ولا نتيجة سوى عبر وقف إطلاق نار دائم

رأى الأمين العام لـ"الكتلة الوطنية" ميشال الحلو أن "السؤال الأساسي هو كيف ساعدت جبهة الإسناد القضية الفلسطينية."



وشدد الحلو في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI على أنه "من الضروري أن نضع كأولوية أساسية المصلحة اللبنانية ومصلحة الشعب اللبناني ككل."



واعتبر أنه "لا نتيجة سوى عبر وقف إطلاق نار دائم."



وأشار إلى أن "كل لبناني اليوم يحق له العيش بحد أدنى من السلام والإستقرار."



وقال: "لا نريد التقسيم ونريد التمسك بكل متر مكعب من الأراضي اللبنانية ومستعدون للتضحية من أجل ذلك."



كذلك، لفت إلى أن "المطلب الأساسي هو تطبيق القرار 1701،" معتبرًا أنه "من المهم أن تعود الدولة اللبنانية إلى الجنوب."



وأكد أننا "بحاجة إلى اليونيفيل في جنوب لبنان حتى تمنع إندلاع حرب جديدة."



وفي سياق آخر، وفي الحديث عن الموضوع الرئاسي، رأى الحلو أن "قرار بري إحتقار كبير للدولة والمؤسسات."



وقال: "إذا مسألة الرئاسة غير مربوطة بالوضع جنوبًا، فلنذهب إلى المجلس وننتخب رئيسًا للجمهورية."