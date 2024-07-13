وزير الثقافة: نفور البعض من برّي سببه الصراع بين رصانة الكبار ونزق الصغار

اعلن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في بيان، تعليقاً على الحملات التي تستهدف رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، انّه "من عادة بعض التلامذة في سن الصغر أن يقوم بينهم وبين المدرسة، إدارةً ومعلمين، نفورٌ سببه الصراع الطبيعي بين رصانة الكبار وفهمهم ونزق الصغار وجهلهم، حتى إذا كَبُر هؤلاء تحوّل النفور فيهم محبةً واحترامًا وحنينًا إلى خاليات سنيهم المدرسية."



واضاف: "الرئيس نبيه بري مدرسةٌ وطنيةٌ تُعلِّمُ السيادة والوحدة والحريّة والدفاع عن الحقّ وتقبّل الآخر، وسوى ذلك من القيم. وقد اكتسب بفضل ملَكاته الشخصية وطول تمرّسه بالشأن الوطني، حنكةً لا يُرقى إليها، ورحابةَ صدرٍ لا تُضاهى، وقدرةً على ابتكار الحلول في عزّ الأزمات، وهو يفعلُ ذلك كلّه من أجل لبنان بأبنائه كافة ومناطقه جميعها دون تمييز".



وتابع: "إن كان الرئيس يلقى اليوم نفورًا من بعض السياسيين يتجلّى في مواقف مسيئة وتصريحات قاسية وإشاعات ليست من الحقيقة بشيء، فلا بأس، لأنّ هذه الحال تشبه حال بعض التلامذة مع مدرستهم".



وختم المرتضى:" غدًا سيكبر هؤلاء التلاميذ وينضجون ويتحوّل ذلك فيهم إلى محبةٍ واحترام".