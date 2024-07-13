الطاشناق بعد اشكال برج حمود: نضع الأجهزة الأمنية والقضائية أمام مسؤولياتها

بعدما وقع ليل الجمعة إشكال فردي في محلة طراد من منطقة برج حمود، حيث بحسب بيان حزب الطاشناق، "قام بعض الأفراد من عائلة معينة، وهم معروفون بماضيهم ودأبهم على إفتعال الإشكالات، وعلى إثر خلاف فردي، قاموا بمحاولات إقتحام نادي لأحد المحازبين للطاشناق، والإعتداء على كنيسة السيدة للأرمن الأرثوذكس، وكلاهما على بعد أمتار معدودة من مخفر قوى الأمن الداخلي. كما قام هؤلاء بإطلاق النار، وترداد شتائم وشعارات تثير النعرات الطائفية".وحيث أنّ لمنطقة برج حمود خصوصيتها، توجّه حزب الطاشناق إلى الأجهزة الأمنية والقضائية ووضعها أمام مسؤولياتها، بحيث أنّه "لا يمكنها التغاضي عن محاولات إثارة النعرات الطائفية في هذه الظروف الحساسة، والمسارعة إلى حلّ هذه الظاهرة الخطيرة، وإحالة المقترفين على القضاء، ردعاً لكلّ مثيري الفتن والنعرات، ولجماً لكلّ من يشتبه في وجود تفلّت واستباحة أمنية للمناطق الآمنة".