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الخارجية تدين مجزرة المواصي في خان يونس: للتحرّك الفوري لوضع حدّ لهذه الكارثة الإنسانيّة

أخبار لبنان
2024-07-14 | 02:16
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الخارجية تدين مجزرة المواصي في خان يونس: للتحرّك الفوري لوضع حدّ لهذه الكارثة الإنسانيّة
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الخارجية تدين مجزرة المواصي في خان يونس: للتحرّك الفوري لوضع حدّ لهذه الكارثة الإنسانيّة

أعربت وزارة الخارجيّة والمغتربين، عن "إدانتها الشديدة لمواصلة إسرائيل عدوانها المُمنهج على المدنيّين الفلسطينيين العُزّل، واستهدافها المُتعمّد لمراكز إيواء النازحين الفلسطينيين، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتُكِبت في مخيّم النازحين في المواصي – خان يونس، وأدّت إلى استشهاد زهاء ٩٠ أعزلًا من النساء والشيوخ والأطفال، بالإضافة إلى عشرات الجرحى".

وإذ استنكرت الوزارة في بيان، "استمرار إسرائيل في انتهاكها قواعد القانون الدولي الإنساني وارتكابها جرائم الإبادة الجماعيّة، في تحدًّ واضح لمساعي وقف إطلاق النار"، جددت دعوتها المجتمع الدولي إلى "التحرُّك الفوري والفاعل لوضع حدّ لهذه الكارثة الإنسانيّة غير المسبوقة في قطاع غزّة، وتوفير الحماية الدوليّة اللازمة للشعب الفلسطيني".

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