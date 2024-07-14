حنكش للـLBCI: مستمرون بالمبادرة.. وعلى الرئيس بري تطبيق الدستور

أكد النائب الياس حنكش أن قوى المعارضة مستمرة بالمبادرة وأن لديها اجتماعات هذا الاسبوع مع الكتل النيابية المتبقية وأنها تتعاطى مع الملف بمقاربة تصبّ في نفس خانة المبادرات الاخرى.



ورأى حنكش في مداخلة ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن حزب الله لا يريد رئيسا في الوقت الراهن، مشددا على أن المطلوب من رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يطبق الدستور وأن يدعو الى جلسة لانتخايب رئيس للجمهورية.



وأكد حنكش أنه طالما لا يزال رئيس تيارة المردة سليمان فرنجية مرشح الفريق الاخر فان جهاد ازعور لا يزال مرشح قوى المعارضة.