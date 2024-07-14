الراعي: لو كان المسؤولون يصغون لإلهامات الروح القدس لبدلوا نهجهم وتعاطيهم الشأن الوطني العام

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الاحد في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان.



وفي عظته، رأى أنه "لو كان المسؤولون السياسيون عندنا يصغون لإلهامات الروح القدس، ولمعنى وجودهم، ولأهمية هويتهم ورسالتهم، لبدلوا نهجهم وتعاطيهم الشأن الوطني العام، ولسارعوا إلى انتخاب رئيس للجمهورية حفاظًا على حسن سير المجلس النيابي لكي يستعيد دوره كهيئة تشريعية، ومجلس الوزراء لكي يستعيد صلاحياته الدستورية كاملة، ولكانوا تحملوا مسؤولياتهم تجاه شعبنا الفقير والمحروم من أبسط حقوقه الأساسية في المأكل والعمل والغذاء وتأسيس عائلة مكتفية، ولقاموا بالإصلاحات اللازمة لكي ينهض الإقتصاد ويتوقف نزيف الهجرة".