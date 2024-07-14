كهرباء لبنان: خروج محطة مرجعيون من الخدمة بعد استهدافها بقذائف إسرائيلية

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أنه في آخر سلسلة الاعتداءات المتكررة من قبل إسرائيل على الشبكات والمنشآت التابعة للمؤسسة، فقد تم ليل السبت تاريخ 13/07/2024 استهداف محطة مرجعيون بقذائف إسرائيلية عدة، ما أدى الى وقوع أضرار جسيمة فيها طالت المحولات والخلايا وشبكات التوتر العالي وخروجها بالتالي من الخدمة.



وأشارت المؤسسة إلى أنها تقوم بتقييم الوضع التقني والفني للمحطة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.