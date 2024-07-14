الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بالقلب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كهرباء لبنان: خروج محطة مرجعيون من الخدمة بعد استهدافها بقذائف إسرائيلية

أخبار لبنان
2024-07-14 | 07:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كهرباء لبنان: خروج محطة مرجعيون من الخدمة بعد استهدافها بقذائف إسرائيلية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كهرباء لبنان: خروج محطة مرجعيون من الخدمة بعد استهدافها بقذائف إسرائيلية

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أنه في آخر سلسلة الاعتداءات المتكررة من قبل إسرائيل على الشبكات والمنشآت التابعة للمؤسسة، فقد تم ليل السبت تاريخ 13/07/2024 استهداف محطة مرجعيون بقذائف إسرائيلية عدة، ما أدى الى وقوع أضرار جسيمة فيها طالت المحولات والخلايا وشبكات التوتر العالي وخروجها بالتالي من الخدمة.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تقوم بتقييم الوضع التقني والفني للمحطة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

أخبار لبنان

لبنان:

مرجعيون

الخدمة

استهدافها

بقذائف

إسرائيلية

LBCI التالي
سيّدة تروّج المخدِّرات في الشياح وفرن الشباك والمناطق المحيطة...
عودة يدعو مجلس النواب إلى أن يكون سدا منيعا في وجه كل هرطقة: أملنا أن يحترم النواب الدستور
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-07-12

القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق صاروخين من لبنان على المطلة بالجليل الأعلى وانقطاع الكهرباء عن كامل المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-12

كهرباء لبنان: وضع مجموعة غازية إضافية بحوالي 200 ميغاواط في معمل الزهراني في الخدمة

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-12

"كهرباء لبنان": المباشرة بتفريغ القسم الاول من الشحنة الموردة بموجب اتفاقية المبادلة العراقية

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-12

افرام لكهرباء لبنان: زودوا ضمان جونية بالتغذية رفعًا لذل المواطنين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:34

في إحدى قرى عكار... توقيف متحرّش بطفل عمره 8 سنوات

LBCI
أمن وقضاء
07:49

سيّدة تروّج المخدِّرات في الشياح وفرن الشباك والمناطق المحيطة...

LBCI
أخبار لبنان
07:34

عودة يدعو مجلس النواب إلى أن يكون سدا منيعا في وجه كل هرطقة: أملنا أن يحترم النواب الدستور

LBCI
أخبار لبنان
07:02

الحزب السوري القومي الاجتماعي يحيي الذكرى 75 لرحيل مؤسسه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:03

انتشال رفات 139 من ضحايا الجهاديين من حفرة في شمال العراق

LBCI
منوعات
14:05

دخلت المنزل وتركت طفلها في السيارة... وعندما خرجت وقعت المأساة!

LBCI
أخبار لبنان
07:34

عودة يدعو مجلس النواب إلى أن يكون سدا منيعا في وجه كل هرطقة: أملنا أن يحترم النواب الدستور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ضغوطات تؤثّر على بايدن إثر استمرار ترشحه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

هذه قصة محاولة اغتيال ترامب

LBCI
أخبار لبنان
07:02

الحزب السوري القومي الاجتماعي يحيي الذكرى 75 لرحيل مؤسسه

LBCI
أخبار لبنان
05:41

الراعي: لو كان المسؤولون يصغون لإلهامات الروح القدس لبدلوا نهجهم وتعاطيهم الشأن الوطني العام

LBCI
أخبار لبنان
03:59

السفير المصري للـLBCI: اذا تم التوصل الى هدنة في غزة فسينعكس ذلك على الملف الرئاسي

LBCI
حال الطقس
01:58

احتمال تساقط أمطار محلية وتحذير من ارتفاع موج البحر.. اليكم حال الطقس

LBCI
أخبار دولية
23:34

إجلاء ترامب من تجمع انتخابي بولاية بنسيلفانيا بعد سماع إطلاق نار

LBCI
أخبار دولية
14:29

نتنياهو: ليس هناك تأكيد لمقتل القيادي في حماس محمد الضيف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

خارطة تقاسم خط الباصات في الدورة بين المحاصصة العائلية والطائفية وحكم القويّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

زفاف نجل اغنى رجل في آسيا... احتفالية باذخة وحضور من العالم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
13:15

أب ترك طفلته داخل السيارة في الطقس الحارّ... وهكذا وجدتها والدتها المفجوعة!

LBCI
أمن وقضاء
16:08

إشكال وتضارب في محلة برج حمود شارع مرعش

LBCI
منوعات
14:05

دخلت المنزل وتركت طفلها في السيارة... وعندما خرجت وقعت المأساة!

LBCI
أخبار دولية
01:50

مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي يحدد هوية مطلق النار على ترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

زفاف نجل اغنى رجل في آسيا... احتفالية باذخة وحضور من العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

هذه قصة محاولة اغتيال ترامب

LBCI
أخبار دولية
23:51

جهاز الخدمة السرية: مقتل شخص من الحاضرين وإصابة اثنين بجروح خطيرة خلال حادثة اطلاق النار على ترامب

LBCI
أمن وقضاء
03:57

"حزب الله" و"أمل": الجيش يحقق في إشكال حي ماضي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More