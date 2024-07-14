عودة يدعو مجلس النواب إلى أن يكون سدا منيعا في وجه كل هرطقة: أملنا أن يحترم النواب الدستور

شدد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة على أنه كما أن في الكنيسة ثوابت ينطلق منها كل مؤمن، توجد في الأوطان دساتير هي الركائز التي تبنى عليها الأوطان.



ورأى المطران عودة، أن دستور البلاد هو القانون الأعلى الذي ينظم عمل السلطات في الدولة، والدليل لكل مسؤول وحاكم ونائب وعامل في خدمة الوطن، مؤكدا أن إحترامه واجب وتطبيقه إلزامي.



واعتبر أنه "كما تصدى آباء الكنيسة للهرطقات، على مجلس النواب أن يكون السد المنيع في وجه كل هرطقة قد يحاول البعض نشرها أو تعميمها".



وتابع المطران عودة: "أملنا أن يحترم الجميع دستور لبنان، وعلى رأسهم نواب الشعب، وأن يطبقوا نصوصه عل الشعب يستريح من الضغوط النفسية والمعيشية، وينعم بقليل من الإستقرار".