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انطلاق الفعاليات السياحية في راشيا...بو فاعور: ارادة التحدي اقوى...مكاري: مؤمنون بالعيش المشترك
أخبار لبنان
2024-07-14 | 12:21
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انطلاق الفعاليات السياحية في راشيا...بو فاعور: ارادة التحدي اقوى...مكاري: مؤمنون بالعيش المشترك
رأى النائب وائل بو فاعور أنه رغم المأساة والمعاناة التي نشهدها في فلسطين وفي جنوب لبنان جراء الاعتداءات الإسرائيلية لكن ارادة الحياة والبقاء والاستمىرار وارادة التحدي اقوى.
ولفت خلال لقاء اعلامي في راشيا بمناسبة انطلاق فعاليات لجنة الأنشطة السياحية لعام 2024، الى الطموح بتحويل هذه المنطقة الى مقصد سياحي دائم، وقال: "أنتم زرتم المنطقة وقلعتها وسوقها الاثري وجبل الشيخ ومحمية جبل حرمون وكل هذه المعالم التي تستحق ان تكون مقصدا لكل السواح ، رغم انه ليس لدينا الكثير من البهارج الموجودة في أماكن اخرى ولكن لدينا شعب مضياف ومنطقة جميلة.
وتمنى ابو فاعور من اللبنانيين ان يضعوا في قائمة اعتباراتهم زيارة هذه المنطقة".
بدوره، قال وزير الاعلام زياد مكاري "جئت من اهدن الى راشيا فشعرت أنني في بلدتي لاننا نشبه بعضنا في كثير من الأمور رغم البعد الجغرافي ومؤمنون بالعيش المشترك".
وأضاف: " القدوم الى راشيا بهذه الظروف ليست مسألة عابرة بل على العكس فيها عودة الى جذور التاريخ حيث ان الاستقلال انطلق من هنا ولبنان تأسس من هنا من سجن راشيا من سجن بعيد عن راشيا ما يقارب 100كلم، واللبنانيون في وقت الصعوبات مدعوون الى الجذور المتأصلة بأهل هذه المنطقة وتاريخها وتقاليدها وعاداتها".
وشدد على دور الاعلام والفنانين في أن يعكسوا صورة لبنان الجميلة والسياحية، لتشجيع السياحة.
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