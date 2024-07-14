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اختلاط مياه البحر بمواد بترولية في سهل عكار

أخبار لبنان
2024-07-14 | 13:05
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اختلاط مياه البحر بمواد بترولية في سهل عكار
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اختلاط مياه البحر بمواد بترولية في سهل عكار

لاحظ أهالي حي البحر في سهل عكار وسكانه، اختلاط مياه البحر بمواد بترولية وسط روائح كريهة، مما أدى إلى حال من الهلع لدى الأطفال وأهاليهم وسكّان الحي الذين كانوا يسبحون، مطالبين المعنيين بالكشف على المكان ومعرفة مصدر هذه المادة حمايةً لهم ولأطفالهم وللثروة السمكية في المنطقة.
 

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