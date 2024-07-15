الصايغ للـLBCI: الحوار لا يحتاج "ريّس" بل مسهّل

اعتبر النائب سليم الصايغ أن لبنان في مهبّ الريح وأن قراره أصبح مخطوفًا وأن الحوار لا يحتاج "ريّس" بل مسهّل وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يستطيع أن يكون حكمًا.



ورأى الصايغ في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن المنطق الذي يعمل به "حزب الله" هو منطق عسكري بقالب سياسي لأنه تربّى بالمقاومة ويعتبر أن كل من ليس معه هو عدوّه، مشيراً الى "الحزب" يزعم انه لا يربط موضوع رئاسة الجمهورية بجبهة الجنوب بهدف جرّ الفريق الآخر الى التنازل أكثر واظهار حسن نوايا تجاه الغرب.



وقال: "نريد رئيسًا لا يطعن لبنان واللبنانيين بالظهر ولا يمكن لحزب الله ان يفرض من خارج النظام الدولة التي يريدها بفعل فائض القوة".



وأضاف: "حزب الله ارتكب خطأ منهجيا كبيرا، ففلسطين تحارب لوجودها وإسرائيل تحارب لوجودها أيضا، أما حزب الله لا يقوم بمعركة وجودية للبنان بل يقوم بـ"معركة دور" وهو يربط مصير لبنان بمعركة وجودية يقوم بها الفلسطينيون".



ودعا الصايغ حزب الله للتنبه لليوم التالي للحرب في غزة، معبترا أنه سيكتشف ان القوة لن يستطيع صرفها في الداخل اللبناني.



































