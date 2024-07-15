فوج إطفاء بيروت: الحريق المندلع على مدخل المرفأ عبارة عن حريق نفايات (فيديو)

أفادت قيادة فوج إطفاء بيروت بأن الحريق المندلع على مدخل مرفأ بيروت قرب سوق السمك عبارة عن حريق نفايات قرب هنغارت فرز النفايات.

وعملت فرق فوج اطفاء بيروت على اخماد الحريق. وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.