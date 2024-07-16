في الهرمل... قتيل بانفجار قنبلة في منزله

قضى ا.م بقنبلة انفجرت في منزله في الهرمل. وقد نقلت الجثة إلى مستشفى "البتول" بعد إشارة القضاء المختص، فيما يتولى مخفر الهرمل التحقيق، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.