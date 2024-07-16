الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كركي : 626 مليار ل.ل. للمستشفيات كبدل علاج غسيل الكلى منذ مطلع العام 2024

أخبار لبنان
2024-07-16 | 05:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كركي : 626 مليار ل.ل. للمستشفيات كبدل علاج غسيل الكلى منذ مطلع العام 2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كركي : 626 مليار ل.ل. للمستشفيات كبدل علاج غسيل الكلى منذ مطلع العام 2024

 أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي  توجيهاته لدفع 60 مليار ل.ل. للمستشفيات كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى".

واعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق، انه "منذ أقل من أسبوعين، والتزاما من إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالدفعات الشهرية للمستشفيات كي تبقى هذه الأخيرة قادرة على الاستمرار وتقديم أفضل خدمة صحية للمضمونين، أعطى المدير العام محمد كركي  توجيهاته لدفع 60 مليار ل.ل. للمستشفيات كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى.
 
واستكمالا لهذا المسار الهادف إلى تأمين المبالغ المالية اللازمة للمستشفيات من أجل تغطية علاج مرضى غسيل الكلى بنسبة 100 في المئة على حساب الضمان،  أعطى المدير العام للصندوق توجيهاته من جديد، بتاريخ 16/7/2024 الى الدوائر المالية المختصة لتحويل مبلغ 45  مليار ل.ل.  للمستشفيات كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبلغ المدفوع منذ مطلع العام حوالي  626 مليار ل.ل.
 
 كما طلب الدكتور كركي إلى رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين.
 
وفي هذا الإطار، يدعو المدير العام، المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق إلى الإسراع بتقديم معاملاتها الإستشفائية إلى مراكز الصندوق كي يصار إلى معالجتها بشكل فوريّ ودفع المبالغ الناتجة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بشكل دوري وشهري".

أخبار لبنان

مليار

للمستشفيات

الكلى

العام

LBCI التالي
وزير المالية يؤكد التزامه تقديم موازنة 2025 في مواعيدها الدستورية
روّجا المخدرات بين الشويفات وخلدة... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليهما بالجرم المشهود!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2024-06-03

كركي: 521 مليار ل.ل للمستشفيات بدل علاج مرضى غسيل الكلى منذ مطلع العام

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-05

كركي: 60 مليار ل.ل إضافيّة للمستشفيات كبدل علاج غسيل الكلى عن شهر تمّوز

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-13

كركي : 95 مليار ل.ل للمستشفيات بدل علاج غسل الكلى والأعمال الجراحية المقطوعة سوف تدفع شهريًا

LBCI
صحف اليوم
2024-06-25

مصادر مطلعة على ملفات "الشيعي الأعلى" لـ"الشرق الاوسط": الغياب عن اللقاء في بكركي سببه تصريح الراعي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
07:08

بحصلي: إرتفاع كلفة الشحن لن يكون له سوى تأثير محدود على بعض أصناف السلع

LBCI
أخبار لبنان
06:50

المكتب الإعلامي لوزارة المالية نفى ما أثير عن إستقالة مزعومة للخليل: هو في صحة جيدة ويمارس نشاطه المعتاد

LBCI
أخبار لبنان
06:33

أهالي ضحايا 4 آب يدعون للمشاركة وبكثافة في ذكرى تفجير المرفأ

LBCI
أخبار لبنان
06:23

الجميل: نرفض أن تنحصر المفاوضات بين حزب الله وإسرائيل... ومن يريد أن يسلفهما فليفعل من جيبه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:45

نصيحة غربية متجدّدة للبنان (الجمهورية)

LBCI
أخبار دولية
23:53

ترامب يصل إلى مؤتمر الحزب الجمهوري مضمد الأذن وسط تصفيق حاد (صور)

LBCI
أخبار دولية
2024-07-14

الأمين العام للأمم المتحدة يدين إطلاق النار خلال تجمع انتخابي لترامب

LBCI
أخبار دولية
01:02

بايدن: أخطأتُ بالدعوة "لاستهداف" ترامب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:52

بأذنٍ مضمدة وقبضةٍ مرتفعة.. ترامب يُطلّ في المؤتمر الوطني الجمهوري

LBCI
أخبار لبنان
06:33

أهالي ضحايا 4 آب يدعون للمشاركة وبكثافة في ذكرى تفجير المرفأ

LBCI
أخبار دولية
02:56

"حدّتي العقلية جيّدة جداً"... بايدن يدافع عن قراره المضيّ في السباق الرئاسي رغم سنّه

LBCI
أخبار دولية
00:14

الحوثيون يتبنّون مهاجمة سفينيتن تجاريتين قبالة سواحل اليمن

LBCI
أخبار دولية
00:11

محادثات أميركية-إسرائيلية جديدة في واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:51

فانس مرشح منصب نائب الرئيس الأميركيّ… إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في الرياضة دموع ميسي تسبق تتويج الارجنتين..واسبانيا زعيمة القارة الاوروبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مهرجانات جبيل.. فرص عمل ودورة اقتصادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

وزارة المال تطلب معلومات من المصارف عمن سددوا قروضهم بالليرة والشيكات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:18

إليكم موعد نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية

LBCI
اقتصاد
01:59

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
13:21

وقائع مثيرة حول المعتدي على ترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

كورونا Flirt.. متحور جديد يغازل صيف لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

وزارة المال تطلب معلومات من المصارف عمن سددوا قروضهم بالليرة والشيكات

LBCI
أمن وقضاء
12:31

مصادر أمنية لرويترز: مقتل رجل الأعمال السوري البارز براء قاطرجي في غارة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية السورية

LBCI
آخر الأخبار
14:20

ثلاثة شهداء من عائلة واحدة هم شاب وشقيقتاه في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلهم في بنت جبيل

LBCI
أمن وقضاء
14:50

غارة إسرائيلية على بنت جبيل... وشهداء من عائلة واحدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More