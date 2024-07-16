الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجميل: نرفض أن تنحصر المفاوضات بين حزب الله وإسرائيل... ومن يريد أن يسلفهما فليفعل من جيبه
أخبار لبنان
2024-07-16 | 06:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
الجميل: نرفض أن تنحصر المفاوضات بين حزب الله وإسرائيل... ومن يريد أن يسلفهما فليفعل من جيبه
أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ان أهم خطوة اليوم هي اقفال جبهة الجنوب لنتمكن من الاهتمام ببلدنا واقتصادنا وبالمستشفيات والتربية وليعود لبنان أجمل وأغنى بلد في العالم كما كان قبل اتخاذ القرار بتحويله الى جبهة مواجهة دائمة.
وشدد الجميل على انه فور انتهاء الحرب الجارية ومهما كانت نتائجها، يجب أن يدعى الى جلسة مصارحة بين اللبنانيين للتفكير في حل كل المشاكل دون الغاء أحد او استدراج حروب بل ليعود للجميع حقه رافضًا المساومة على الحرية والكرامة والأرض.
وتوجه إلى المجتمع الدولي الذي يقود المفاوضات بالقول: "نرفض أن تنحصر المفاوضات بين حزب الله وإسرائيل وأن يتم البحث في ما يرضي الطرفين لوقف القتال فيما الشعب اللبناني مغيب،" داعيًا إلى "وضع مصلحة لبنان على الطاولة ونحن على استعداد كمعارضة لخوضها باسم الشعب اللبناني،" معتبرًا ان "القرار 1701 الذي يمنع جر لبنان الى الحرب ليس كافيًا بل يجب تطبيق الـ1559 بالتوازي لتجريد الميليشيات المسلحة من سلاحها وهذا اهم من القرار الأول الذي لو طبق لما احتجنا الى قرارات جديدة." واعتبر كذلك أن "من يريد ان يسلف حزب الله وإسرائيل فليسلفهما من جيبه وليس من جيب اللبنانيين."
وجاء حديث الجميل كان خلال لقاء مع وفد كبير من إقليم زحلة الكتائبي زاره في مقره في بكفيا ضم رؤساء الاقسام ولجانهم التنفيذية وحشد من الكتائبيين والأصدقاء.
ووجه رئيس الكتائب الشكر الى رئيس الإقليم وسام طراد ورؤساء الأقسام، مستعرضًا محطات البطولة التي شهدتها زحلة والمقاومة التي خاضها ابطالها مع كل الرفاق الذين لبوا النداء لتسطير اسطورة تاريخية والدفاع عن مدينة شكلت الحصن الأخير للحفاظ على لبنان.
ولفت إلى ان "الكتائب حاضرة في زحلة مهما كانت الظروف والصعاب بفعل إرادة وتصميم الزحلاويين"، مؤكدًا ان "الحزب سيبقى صادقًا لا يساوم على خطى المؤسس بيار الجميل وكل الشهداء وكل المسؤولين الكتائبيين الكبار."
وأشار الجميل الى ان "البلد يواجه العديد من المشاكل على مختلف المستويات ولكنها سهلة الحل نظرًا الى ان لبنان بلد صغير ولكنه كان ولا يزال بلدًا غنيًا بمقدراته الطبيعية والبشرية وباستطاعته ان يعود الى ازدهاره شرط أن يتحرر من حزب الله الذي يرفض قيام الدولة ويخطف قرارنا ومستقبلنا وعلينا ان نسترده لنعالج المشكلات."
ورأى ان "حزب الله هو الذي يمنع انتخاب رئيس للجمهورية من خلال تطيير نصاب الجلسات والتواصل مع بري لعدم الدعوة الى جلسات انتخاب ورفض الاتفاق مع الآخرين على اسم شخصية وسطية مقبولة من الجميع ويصر على فرض الرئيس الذي يريده لإبقاء قبضته على البلد ومغيباً رأس الهرم، الذي في حال حصول مفاوضات بعد انتهاء الحرب، سيكون هو الذي يتحدث باسم لبنان ومصلحة اللبنانيين وهذا ما لا يريده حزب الله لأنه يريد ان يتولى المفاوضات بما يناسب مصالحه ومصالح إيران."
وأشار رئيس الكتائب الى أن "العمل اليوم يتركز على إيجاد حل نهائي للبلد والخروج من المؤقت الذي نعيش فيه وبناء دولة مع كل يؤمن بهذا البلد ويريد ان يعيش في بلد حضاري من كل الطوائف، ومن لا يريد ذلك ويريد الارتباط بدول خارجية فليقم دولته الخاصة،" رافضًا ان "يكون هاجس اللبنانيين تأمين جواز سفر آخر في حال حدوث امر ما في لبنان وتوريث هذه الهواجس الى الأجيال المقبلة بتسويات ظرفية صغيرة،" داعيًا الى "توحيد الصفوف والتخلي عن الأنانيات والتفكير بالمصلحة المشتركة."
وقال انه "ليس ضد دفع تعويضات لقتلى الحرب في الجنوب والمتضررين شرط ان يطبق الأمر نفسه على شهداء المقاومة اللبنانية،" رافضًا ان "يكون في لبنان شهداء درجة اولى وآخرون درجة ثانية وشهداء تعترف بهم الدولة اللبنانية وآخرون لا،" مطالبًا بـ"الاعتراف بالشهداء الذين سقطوا دفاعًا عن وطنهم وضيعهم من المقاومة اللبنانية ونحن بغنى عن التعويضات."
وكانت كلمة لرئيس إقليم زحلة الكتائبي وسام طراد شكر فيها لرئيس الحزب مواقفه الوطنية التي لا مساومة فيها ولا مصالح، مشيرًا إلى ان "زحلة وفية وعندما تكون بخير تكون الكتائب ولبنان بألف خير،" مؤكدًا "الوقوف الى جانب الحزب ورئيسه.
وبعد انتهاء اللقاء، توجه الوفد الى متحف الاستقلال في حارة صخر وتجولوا في ارجائه واستمعوا الى الشرح الذي قدمه مدير المتحف جوي حمصي.
أخبار لبنان
تنحصر
المفاوضات
وإسرائيل...
يسلفهما
فليفعل
التالي
أهالي ضحايا 4 آب يدعون للمشاركة وبكثافة في ذكرى تفجير المرفأ
وزير المالية يؤكد التزامه تقديم موازنة 2025 في مواعيدها الدستورية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-07-03
الجميل لـ"حوار المرحلة": مشكلة حزب الله أنه يريد السيطرة والهيمنة على لبنان وهو بحاجة إلى سلاحه للقيام بذلك
آخر الأخبار
2024-07-03
الجميل لـ"حوار المرحلة": مشكلة حزب الله أنه يريد السيطرة والهيمنة على لبنان وهو بحاجة إلى سلاحه للقيام بذلك
0
آخر الأخبار
2024-07-03
الجميّل لحوار المرحلة : يجب انتخاب رئيس للجمهورية فوجوده يضع لبنان على طاولة المفاوضات وحزب الله لا يريد رئيسًا
آخر الأخبار
2024-07-03
الجميّل لحوار المرحلة : يجب انتخاب رئيس للجمهورية فوجوده يضع لبنان على طاولة المفاوضات وحزب الله لا يريد رئيسًا
0
أخبار لبنان
2024-06-14
مطر للـLBCI: ما يحصل اليوم بين حزب الله وإسرائيل إستعراض للقوى ولا أحد في لبنان يريد رئيسًا للجمهورية
أخبار لبنان
2024-06-14
مطر للـLBCI: ما يحصل اليوم بين حزب الله وإسرائيل إستعراض للقوى ولا أحد في لبنان يريد رئيسًا للجمهورية
0
آخر الأخبار
2024-06-08
الجميل: قرار فتح جبهة الحرب تأخذه الدولة وحزب الله لا يريد إصلاحا اقتصاديا لانه يريد نظام الـcash economy إذا معركتنا هي معركة تحرير لبنان
آخر الأخبار
2024-06-08
الجميل: قرار فتح جبهة الحرب تأخذه الدولة وحزب الله لا يريد إصلاحا اقتصاديا لانه يريد نظام الـcash economy إذا معركتنا هي معركة تحرير لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
07:08
بحصلي: إرتفاع كلفة الشحن لن يكون له سوى تأثير محدود على بعض أصناف السلع
اقتصاد
07:08
بحصلي: إرتفاع كلفة الشحن لن يكون له سوى تأثير محدود على بعض أصناف السلع
0
أخبار لبنان
06:50
المكتب الإعلامي لوزارة المالية نفى ما أثير عن إستقالة مزعومة للخليل: هو في صحة جيدة ويمارس نشاطه المعتاد
أخبار لبنان
06:50
المكتب الإعلامي لوزارة المالية نفى ما أثير عن إستقالة مزعومة للخليل: هو في صحة جيدة ويمارس نشاطه المعتاد
0
أخبار لبنان
06:33
أهالي ضحايا 4 آب يدعون للمشاركة وبكثافة في ذكرى تفجير المرفأ
أخبار لبنان
06:33
أهالي ضحايا 4 آب يدعون للمشاركة وبكثافة في ذكرى تفجير المرفأ
0
اقتصاد
06:15
وزير المالية يؤكد التزامه تقديم موازنة 2025 في مواعيدها الدستورية
اقتصاد
06:15
وزير المالية يؤكد التزامه تقديم موازنة 2025 في مواعيدها الدستورية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:45
نصيحة غربية متجدّدة للبنان (الجمهورية)
صحف اليوم
00:45
نصيحة غربية متجدّدة للبنان (الجمهورية)
0
أخبار دولية
23:53
ترامب يصل إلى مؤتمر الحزب الجمهوري مضمد الأذن وسط تصفيق حاد (صور)
أخبار دولية
23:53
ترامب يصل إلى مؤتمر الحزب الجمهوري مضمد الأذن وسط تصفيق حاد (صور)
0
أخبار دولية
2024-07-14
الأمين العام للأمم المتحدة يدين إطلاق النار خلال تجمع انتخابي لترامب
أخبار دولية
2024-07-14
الأمين العام للأمم المتحدة يدين إطلاق النار خلال تجمع انتخابي لترامب
0
أخبار دولية
01:02
بايدن: أخطأتُ بالدعوة "لاستهداف" ترامب
أخبار دولية
01:02
بايدن: أخطأتُ بالدعوة "لاستهداف" ترامب
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:52
بأذنٍ مضمدة وقبضةٍ مرتفعة.. ترامب يُطلّ في المؤتمر الوطني الجمهوري
أخبار دولية
07:52
بأذنٍ مضمدة وقبضةٍ مرتفعة.. ترامب يُطلّ في المؤتمر الوطني الجمهوري
0
أخبار لبنان
06:33
أهالي ضحايا 4 آب يدعون للمشاركة وبكثافة في ذكرى تفجير المرفأ
أخبار لبنان
06:33
أهالي ضحايا 4 آب يدعون للمشاركة وبكثافة في ذكرى تفجير المرفأ
0
أخبار دولية
02:56
"حدّتي العقلية جيّدة جداً"... بايدن يدافع عن قراره المضيّ في السباق الرئاسي رغم سنّه
أخبار دولية
02:56
"حدّتي العقلية جيّدة جداً"... بايدن يدافع عن قراره المضيّ في السباق الرئاسي رغم سنّه
0
أخبار دولية
00:14
الحوثيون يتبنّون مهاجمة سفينيتن تجاريتين قبالة سواحل اليمن
أخبار دولية
00:14
الحوثيون يتبنّون مهاجمة سفينيتن تجاريتين قبالة سواحل اليمن
0
أخبار دولية
00:11
محادثات أميركية-إسرائيلية جديدة في واشنطن
أخبار دولية
00:11
محادثات أميركية-إسرائيلية جديدة في واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
16:51
فانس مرشح منصب نائب الرئيس الأميركيّ… إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
16:51
فانس مرشح منصب نائب الرئيس الأميركيّ… إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في الرياضة دموع ميسي تسبق تتويج الارجنتين..واسبانيا زعيمة القارة الاوروبية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في الرياضة دموع ميسي تسبق تتويج الارجنتين..واسبانيا زعيمة القارة الاوروبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مهرجانات جبيل.. فرص عمل ودورة اقتصادية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مهرجانات جبيل.. فرص عمل ودورة اقتصادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وزارة المال تطلب معلومات من المصارف عمن سددوا قروضهم بالليرة والشيكات
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وزارة المال تطلب معلومات من المصارف عمن سددوا قروضهم بالليرة والشيكات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:18
إليكم موعد نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية
أخبار لبنان
13:18
إليكم موعد نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية
2
اقتصاد
01:59
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
01:59
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار دولية
13:21
وقائع مثيرة حول المعتدي على ترامب
أخبار دولية
13:21
وقائع مثيرة حول المعتدي على ترامب
4
تقارير نشرة الاخبار
13:35
كورونا Flirt.. متحور جديد يغازل صيف لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:35
كورونا Flirt.. متحور جديد يغازل صيف لبنان
5
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وزارة المال تطلب معلومات من المصارف عمن سددوا قروضهم بالليرة والشيكات
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وزارة المال تطلب معلومات من المصارف عمن سددوا قروضهم بالليرة والشيكات
6
أمن وقضاء
12:31
مصادر أمنية لرويترز: مقتل رجل الأعمال السوري البارز براء قاطرجي في غارة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية السورية
أمن وقضاء
12:31
مصادر أمنية لرويترز: مقتل رجل الأعمال السوري البارز براء قاطرجي في غارة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية السورية
7
آخر الأخبار
14:20
ثلاثة شهداء من عائلة واحدة هم شاب وشقيقتاه في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلهم في بنت جبيل
آخر الأخبار
14:20
ثلاثة شهداء من عائلة واحدة هم شاب وشقيقتاه في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلهم في بنت جبيل
8
أمن وقضاء
14:50
غارة إسرائيلية على بنت جبيل... وشهداء من عائلة واحدة
أمن وقضاء
14:50
غارة إسرائيلية على بنت جبيل... وشهداء من عائلة واحدة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More