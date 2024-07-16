أهالي ضحايا 4 آب يدعون للمشاركة وبكثافة في ذكرى تفجير المرفأ

عقد أهالي ضحايا 4 آب مؤتمرا صحافيا تحت شعار "العدالة لبيروت" في نادي الصحافة، داعين اللبنانيين الى مشاركة واسعة في ذكرى تفجير المرفأ في الشهر المقبل.وتمّ التأكيد على عدم تسييس هذا الملف وعلى اعتبار المطالبة بمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة قضية وطنية، بغض النظر عن الاختلاف بالآراء السياسية.