المكتب الإعلامي لوزارة المالية نفى ما أثير عن إستقالة مزعومة للخليل: هو في صحة جيدة ويمارس نشاطه المعتاد

أعلت المكتب الاعلامي في وزارة المالية أن "الخبر غير الصحيح الذي نشرته إحدى الصحف المحلية العريقة عن إستقالة مزعومة لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أثار ضجة استدعت اتصالات انهالت على المكتب الإعلامي في الوزارة للاستيضاح وتبيان الحقيقة."



وطمأن المكتب الإعلامي جميع المهتمين أن "الوزير الخليل يمارس نشاطه المعتاد في الوزارة يوميًا، وهو في صحة جيدة وليس في وارد الاستقالة في هذا الظرف الذي ينهمك فيه ومديريات الوزارة ومصالحها باعداد لإعداد موازنة 2025 حيث الالتزام بتقديمها في موعدها الدستوري."