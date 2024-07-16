فياض يدين إستهداف محطة كهرباء لبنان في مرجعيون: للتقدم بشكوى ضد العدو الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي

دان وزير الطاقة والمياه وليد فياض وبشدة الاعتداءات المتكررة على لبنان، آخرها إستهداف المنشآت الكهربائية في محطة كهرباء لبنان بمنطقة مرجعيون، والتي تعتبر شريانًا حيويًا يغذي مناطق واسعة في الجنوب بالمياه.



واعتبر فياض ان "مثل هذه الإعتداءات هي انتهاك واضح لكل القوانين والأعراف الدولية، وخاصةً معاهدة جنيف التي تحظر إستهداف المنشآت المدنية الحيوية وتعتبر أيضًا بمثابة جرائم حرب لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال. إذ حرمت عددًا كبيرًا من سكان الجنوب أقل متطلبات الحياة كالماء والكهرباء."



لذلك، طالب فياض "الدولة اللبنانية والمعنيين بالسعي فياض يدين إستهداف محطة كهرباء لبنان في مرجعيون: للتقدم بشكوى ضد العدو الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته وإدانة هذا الفعل الأرعن، ومساعدتنا على حماية المنشآت المدنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الإعتداءات للحفاظ على البنى التحتية الحيوية، لإستمرار الحياة اليومية وتوفير الإحتياجات الأساسية لأهلنا في الجنوب الصامد."