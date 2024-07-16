نواب من المعارضة يلتقون وفد " التكتل الوطني المستقل"

اجتمع النواب في قوى المعارضة: غسان حاصباني، و الياس حنكش، وميشال الدويهي وبلال الحشيمي، في المجلس النيابي، مع وفد "التكتل الوطني المستقل" ضم النائبين طوني فرنجيه وفريد هيكل الخازن، وذلك في إطار متابعة المبادرة التي طرحها نواب قوى المعارضة بشأن الاستحقاق الرئاسي.



ولاحقا، اجتمع نواب قوى المعارضة مع نواب صيدا جزين.