الاعتداء على باصات النقل المشترك... هذه آخر المستجدات

متابعة للاعتداء على باصات النقل المشترك في منطقة الدورة، أكدت مصادر امنية للـLBCI، أن الاجهزة الامنية استدعت ٢٣ شخصًا تم توقيف ٦ بينهم ٣ سوريين دخلوا خلسة إلى لبنان، فيما تعهد الباقون بعدم التعرض للباصات، مضيفة ان العمل مستمر لمنع اي تعديات.