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الاعتداء على باصات النقل المشترك... هذه آخر المستجدات

أخبار لبنان
2024-07-16 | 13:11
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الاعتداء على باصات النقل المشترك... هذه آخر المستجدات
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الاعتداء على باصات النقل المشترك... هذه آخر المستجدات

متابعة للاعتداء على باصات النقل المشترك في منطقة الدورة، أكدت مصادر امنية للـLBCI، أن الاجهزة الامنية استدعت ٢٣ شخصًا تم توقيف ٦ بينهم ٣ سوريين دخلوا خلسة إلى لبنان، فيما تعهد الباقون بعدم التعرض للباصات، مضيفة ان العمل مستمر لمنع اي تعديات.

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