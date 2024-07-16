نصرالله: البعض يلجأ إلى إحياء قضايا طائفية ويثير أحقاداً وكأنه لا توجد معارك ولا ومجازر ولا شهداء

اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان بعض من تخاذلوا عن نصرة غزة ليغطوا على فعلهم يلجأون إلى إحياء قضايا طائفية ويثيرون أحقاداً وكأنه لا توجد معارك ولا ومجازر ولا شهداء ولا تحديات في غزة.



وكشف نصرالله في خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي أقامه الحزب في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت أنه "بحسب ما لدينا من إحصاءات فإن أعداد المشاركين في المجالس العاشورائية هذا العام تجاوزت العام الماضي رغم الوضع الأمني".



