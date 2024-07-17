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بوحبيب: إلتزام لبنان بمبادرات خفض التصعيد ولحلول تهدف إلى عودة السوريين

أخبار لبنان
2024-07-17 | 04:52
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بوحبيب: إلتزام لبنان بمبادرات خفض التصعيد ولحلول تهدف إلى عودة السوريين
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بوحبيب: إلتزام لبنان بمبادرات خفض التصعيد ولحلول تهدف إلى عودة السوريين

شدد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب خلال لقاءاته في الولايات المتحدة التي زارها للمشاركة في النقاش المفتوح حول الحالة في الشرق الأوسط، على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وفي جنوب لبنان، وعلى أهمية تنفيذ القرار ۱۷۰۱ بالكامل. 

وحذّر بوحبيب من العواقب الكارثية التي ستطرأ في ظلّ أي تصعيد إسرائيلي تجاه لبنان، مُنَبّهاً من توسّع رقعة الحرب لتصبح حرباً إقليميةً.

واثنى بوحبيب على مساعي وجهود الوسطاء مؤكداً إلتزام لبنان بالمبادرات والحلول التي تهدف إلى خفض التصعيد، وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين. 

وحضرت أزمة النزوح السوري في لبنان ايضاً في لقاءات بوحبيب الذي طالب بالعمل على تطبيق حلول مستدامة تهدف إلى عودة السوريين إلى قراهم، وتقديم المساعدات لهم في سوريا.
 
 

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