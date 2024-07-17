بري مستنكرًا الاعتداء الارهابيّ في منطقة الوادي الكبير: إنّه محاولة مكشوفة للإعتداء على القيم والرسالات السماوية

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري لسلطان عُمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد ولرئيس مجلس الشورى خالد بن هلال المعولي مستنكرًا الاعتداء الارهابيّ، في منطقة الوادي الكبير، في محافظة مسقط.



وقال: "بإسم الشعب اللبنانيّ ومجلسه النيابيّ وبإسمي الشخصيّ نستنكر وندين هذا العمل الجبان الذي بقدر ما هو محاولة يائسة للنيل من سلطنة عمان كواحة للأمن والإستقرار ونموذجًا راقيًا في التعايش."

واعتبر أنّه أيضًا محاولة مكشوفة للإعتداء على القيم والرسالات السماوية وأنّه يؤكد بما لا يدع مجالًا الشك أنّ الإرهاب لا دين له ولا طائفة.