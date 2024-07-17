وزارة الخارجية والمغتربين أدانت حادثة إطلاق النار في منطقة الوادي الكبير

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين حادثة إطلاق النار، التي وقعت في منطقة الوادي الكبير، في محافظة مسقط عاصمة سلطنة عُمان.



وأكّدت الوزارة تضامن لبنان مع سلطنة عُمان في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية، التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.



وشدّدت على موقف لبنان الثابت من رفض العنف والتطرّف بأشكاله كافة.



وتقدّمت الوزارة بخالص تعازيها ومواساتها من ذوي الضحايا.



وتمنّت الشفاء العاجل للمصابين.