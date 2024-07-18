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بوحبيب في سلسلة لقاءات في نيويورك

أخبار لبنان
2024-07-18 | 03:02
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بوحبيب في سلسلة لقاءات في نيويورك
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بوحبيب في سلسلة لقاءات في نيويورك

عقد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب إجتماعات ثنائية مع وزير خارجية روسيا الإتحادية السيد سيرغي لافروف، ووزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية علي باقري كني.

والتقى، على هامش مشاركته في النقاش المفتوح عن الحالة في الشرق الأوسط في مجلس الأمن، في نيويورك، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر.

 
وبحث مع نظيره الروسيّ لافروف، في الوضع في جنوب لبنان وسبل خفض التصعيد وفي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، خصوصًا على الصعيد الإقتصاديّ، مع تأكيدهما على عمق العلاقات اللبنانية-الروسية، التي ستحتفل هذا العام بمناسبة مرور ثمانين سنة على تأسيسها.  
 
وبحث في لقائه مع نظيره الإيرانيّ، في الأحداث والتطورات الاخيرة في المنطقة.


وإتفق الوزيران على ضرورة بذل الجهود الممكنة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة وفي جنوب لبنان، حيث أن أي تصعيد محتمل سوف يتطور إلى مواجهة كبيرة في المنطقة.
 
وعبّر بو حبيب في اللقاء مع لاكروا، عن إمتنان لبنان للدور الذي تؤديه قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

وشدد على أن لبنان، كباقي الدول الصغيرة في جغرافيتها، يحتمي بالأمم المتحدة والقانون الدوليّ.


كما شدّد على ضرورة تنفيذ القرار ١٧٠١ بطريقة شاملة وكاملة وعلى أهمية دعم الجيش اللبنانيّ. 

وأكّد أن أي حرب على لبنان سَتُوَلّد الدمار ليس فقط للبنان بل للمنطقة جمعاء.  
 
وبحث في اللقاء مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في الإنتهاكات الإسرائيلية للقانون الدوليّ الإنسانيّ وأزمة اللجوء السوريّ المستمر في لبنان وسبل الدعم التي يمكن أن يقدمها الصليب الأحمر الدوليّ في ما يتعلق بمواجهة أعباء اللجوء.
 

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