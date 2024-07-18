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خواجة للـLBCI: ما من أحد يملك خبرة بري وحنكته لإدارة حوار ولم يصرف يومًا موقعه السياسيّ أثناء إدارته حوارًا
أخبار لبنان
2024-07-18 | 03:58
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خواجة للـLBCI: ما من أحد يملك خبرة بري وحنكته لإدارة حوار ولم يصرف يومًا موقعه السياسيّ أثناء إدارته حوارًا
رأى النائب محمد خواجة أنّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لا يريد رئيسًا للجمهورية.
وقال، في برنامج "نهاركم سعيد"، عبر الـLBCI: "نختلف في مواقف مع القوات اللبنانية ولكنّنا نحترم آراءهم، فلا نملك عداوات في لبنان."
وشدّد على أنّ مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري محددة بالآلية والزمن، "فالنواب يعلمون ألّا أحدًا قادرٌ على إدارة حوار غيره".
وأشار إلى ألّا أحدًا يملك خبرة بري وحنكته وأنّه لم يصرف موقعه السياسيّ يومًا أثناء إدارته حوارًا.
واعتبر أنّ الحوار يلزم على تأمين النصاب ما يسهّل عملية الانتخاب.
وأوضح أنّ طبيعة نظام لبنان السياسيّ وعدم استكمال تطبيق الطائف سببان يؤخران انتخاب رئيس للجمهورية.
ورأى أنّ اسرائيل لم تعد كما كانت بعد طوفان الاقصى إذ إنّ داخلها متزعزع.
وقال: "إمكانات غزة للقتال متواضعة أمام إمكانات لبنان، فكيف لإسرائيل أن توسّع حربها على لبنان وهي تتخبّط في غزة؟"
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