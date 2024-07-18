تعميم إلى الوزارات والمؤسسات بوجوب اعلام مكتب وزير التنمية الادارية بتفاصيل المشاريع المتصلة بالتحول الرقمي

اصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعميما رقمه 25/2024 الى الوزارات والادارات والمؤسسات العامة بوجوب اعلام مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية بتفاصيل المشاريع المتصلة بالتحول الرقمي والتنسيق معه قبل عقد اي اتفاق بهذا الشأن. للاطلاع على نص التعميم الضغط على المربع اعلاه.***للاطلاع على التعميم