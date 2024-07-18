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ميقاتي: من واجبنا العمل لمنع رفع اسعار دائم للسلع والخدمات...وندعو الشباب للانتساب إلى الدولة
أخبار لبنان
2024-07-18 | 04:40
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ميقاتي: من واجبنا العمل لمنع رفع اسعار دائم للسلع والخدمات...وندعو الشباب للانتساب إلى الدولة
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية، وقال: "لن نسمح بأن يتسلل الفراغ إلى المؤسسات وسنبقى في جهوزية لتفادي اي خطر يهدد مؤسسات الدولة ، من خلال تحصينها وتحديثها ودعمها ، مقدرين تضحيات اهلنا في الجنوب واستشهادهم في سبيل الحق والحرية وكرامة الوطن.كما نكرر إدانتنا لجرائم العدو الاسرائيلي، مطالبين بتنفيذ القرار 1701 وكل القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن في شأن الجنوب".
وهنا، دعا الشباب إلى الانتساب إلى الدولة بمؤسساتها العسكرية والامنية والادارية. وقال: "نحرص على رفد الجيش وقوى الأمن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك بالضباط ،فاننا نحرص ايضا على رفد القطاعات جميعها بدم شبابي يؤمن استمراريتها من خلال تطويع وتوظيف الناجحين في دورة خفراء الجمارك. وهذا الملف سنسعى الى ايجاد حل له، على قاعدة حق الناجحين في الدورة وفق التوازنات في البلد".
وفي سياق آخر، شدد على أنه "من واجبنا التنبيه والعمل لمنع رفع اسعار دائم للسلع والخدمات، وما يعانيه الناس من انعكاسات الاحتكار . واطلب من معالي وزير الاقتصاد تفعيل المراقبة ، كما اكرر وجوب ان تقوم الوزارات والقضاء والمؤسسات والادارات المختصة وكلّ من موقعه بحملات ميدانية لمكافحة التلاعب بالأسعار ورفعها، حتى لا يبقى المواطن ضحية الجشع والفساد وغياب المحاسبة".
وفي ملف النازحين السوريين، أكد ان "ما توافقنا عليه واتخذنا القرارات بشأنه تتم متابعته من قبل الوزارات والاجهزة المعنية وفي مقدمها الامن العام، وعبر اجتماعات مع كل الاجهزة المعنية.وفي الجلسة المقبلة باذن الله سنطلب من مدير الامن العام الحضور معنا لاطلاعكم على مراحل تنفيذ الخطة الموضوعة في هذا الاطار. وقريبا سيقوم وزير الخارجية بزيارة الى سوريا".
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