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مياه الجنوب: انخفاض التغذية بالمياه من محطة حارة صيدا بسبب عطل في المضخة
أخبار لبنان
2024-07-18 | 10:00
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مياه الجنوب: انخفاض التغذية بالمياه من محطة حارة صيدا بسبب عطل في المضخة
أعلمت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي مشتركيها المستفيدين من محطة حارة صيدا الكبرى بانخفاض التغذية بالمياه بسبب عطل في المضخة.
واشارت المؤسسة في بيان إلى أن فرق الصيانة لديها تعمل على انجازه في أسرع وقت.
أخبار لبنان
مياه الجنوب
محطة حارة صيدا الكبرى
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