محافظ بيروت أحال الى القضاء المختص محاضر ضبط بحق عدد من أصحاب شركات خدمة ركن السيارات

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأنه على خلفية المخالفات المتكررة من أصحاب شركات خدمة ركن السيارات Valet parking وخصوصا في وسط بيروت محيط الواجهة البحرية، قام محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بتكليف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بضبط المخالفات وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، حيث أحالها الى القضاء المختص لاجراء المقتضى القانوني.



كما شدد المحافظ عبود على اصحاب شركات خدمة ركن السيارات Valet parking ضرورة التقيد بالتسعيرة، وعند تكرار المخالفة سيتم اتخاذ المقتضى القانوني وصولاً الى الاقفال التام.