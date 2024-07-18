رئيسة اتحاد لجان الأهل لـ"جدل": المدارس ووزارة التربية لم تطبق القانون 515

أوضحت رئيسة اتحاد لجان الأهل لمى الطويل أن "القانون 515 فُصِّلَ "على قياس" المدارس، وأعطى حقوقا للأهل لكن المدارس لم تطبّق يوما هذا القانون، لا هي ولا وزارة التربية".



وقالت في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "القانون الـ515 هو حقوقنا كأهل ومن حقنا الدفاع عن حقوقنا".



ولفتت لمى الطويل الى أن "المدارس الخاصة بالأغلبية ترفض تنفيذ أي قانون، سواء القانون الـ515 أو الاتفاقات التي قمنا بها على مدى أربع سنوات في الوزارة".