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نقيب المعلمين لـ"جدل": صندوق التعويضات نحو الانحلال وهناك 60 ألف عائلة تعيش منه
أخبار لبنان
2024-07-18 | 14:55
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نقيب المعلمين لـ"جدل": صندوق التعويضات نحو الانحلال وهناك 60 ألف عائلة تعيش منه
أوضح نقيب المعلمين نعمة محفوض أن القانون 515 عاش أزمة عندما تدهورت العملة، فأصبحت المدرسة تؤمن كل أمورها بالدولار وتدفع الرواتب باللبناني، قائلا: "عملنا لمدة 4 سنوات بالسخرة".
ولفت في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، الى أن البلد تَدَولَرَ اليوم، وأصبحت المدارس تأخذ أقساطا مرتفعة بالدولار من الأهل.
واذ أكد محفوض أن هناك مدارس تحترم القانون وتحترم الأهل والمعلمين، أشار الى أن المدارس التي تخالف نسبتها كبيرة.
واعتبر أن المشكلة ليست بالقانون 515 بل برواتب المعلمين والأقساط المدرسية وصندوق التعويضات.
وشدد نقيب المعلمين على أن صندوق التعويضات نحو الانحلال والاندثار، لافتا الى أن هناك 60 ألف عائلة تعيش منه. واعتبر أن "تعاطي مجلس الوزراء مع صندوق التعويضات ليس مقبولا".
وقال: "المشكلة الأساسية اليوم أن هناك هجرة من التربية"، لافتا الى أن معظم الكفاءات التربوية هجرت المهنة والعديد من المدارس تتصل طالبة معلّمين. ولفت الى أن أكبر دليل على ذلك، هو أن الطلاب لا يقدمون على التسجيل في كليات التربية بالجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية.
أخبار لبنان
نقيب المعلمين
نعمة محفوض
القانون 515
المدارس
صندوق التعويضات
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