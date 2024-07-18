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الأمين العام للمدارس الإنجيلية لـ"جدل": نحن كمدارس خاصة نحاول قدر المستطاع الحفاظ على المستوى التعليمي
أخبار لبنان
2024-07-18 | 15:08
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الأمين العام للمدارس الإنجيلية لـ"جدل": نحن كمدارس خاصة نحاول قدر المستطاع الحفاظ على المستوى التعليمي
أعلن الأمين العام للمدارس الإنجيلية نبيل قسطا أن القانون 515 مبني على الشراكة بين الأساتذة والمدرسة والأهل.
وأوضح في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أنه "عندما تقلّب سعر الدولار لم تعد رواتب الأساتذة بنسبة 65% والمصاريف التشغيلية بنسبة 35%، لأن الرواتب بقيت بالليرة اللبنانية والمصاريف التشغيلية انتقلت الى الدولار".
وقال: "لكن اليوم مع دولرة البلد، عدنا تقريبا الى نسبة الـ65% للأساتذة و35% للمصاريف التشغيلية".
ولفت الى أن هناك مدارس تحقق أربحاً أكثر مما يجب. وأشار الى أن وزارة التربية ليس لديها عدد موظفين كاف للرقابة، قائلا: "من هنا، نحن نشجّع لجان الأهل في كل مدرسة".
واعتبر أنه يجب تعليق "نيشان استحقاق" للمدارس الخاصة لأنها استطاعت الاستمرار بالتعليم مع كل الصعوبات.
وقال: "نحن كمدارس خاصة نحاول قدر المستطاع الحفاظ على المستوى التعليمي". وأضاف: "نحن في وضع أكاديمي صعب".
أخبار لبنان
نبيل قسطا
مدارس
الأساتذة
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