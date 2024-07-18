انقاذ ثلاثة اشخاص مقابل شاطئ عين المريسة.
عمل عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني في تمام الساعة ٢١:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٧/١٨ على سحب دراجة مائية وعلى متنها ثلاثة اشخاص، إلى الميناء بعد أن كان قد طرأ عطل على محركها مقابل شاطئ عين المريسة-بيروت. pic.twitter.com/VS0Db4rERu
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) July 18, 2024
انقاذ ثلاثة اشخاص مقابل شاطئ عين المريسة.
عمل عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني في تمام الساعة ٢١:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٧/١٨ على سحب دراجة مائية وعلى متنها ثلاثة اشخاص، إلى الميناء بعد أن كان قد طرأ عطل على محركها مقابل شاطئ عين المريسة-بيروت. pic.twitter.com/VS0Db4rERu