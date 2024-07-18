انقاذ ثلاثة اشخاص مقابل شاطئ عين المريسة

أعلن الدفاع المدني عبر منصة "اكس"، أن عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني عملوا في تمام الساعة ٢١:٣٠ من تاريخ اليوم على سحب دراجة مائية وعلى متنها ثلاثة اشخاص، إلى الميناء بعد أن كان قد طرأ عطل على محركها مقابل شاطئ عين المريسة - بيروت.