حليمة قعقور لـ"جدل": هناك نية سياسية لعدم مراقبة المدارس الخاصة

أكدت النائبة حليمة قعقور أن المدارس الخاصة ضرورة في هذا المجتمع، ولكن إذا خرجت المدارس عن القانون فهي تدمّر لبنان.



وكشفت النائبة قعقور أنه في عهد الوزير طارق المجذوب، تمّ أخذ مئة موازنة عشوائية من 100 مدرسة ودرستها شركة بريطانية، فتبيّن أن أكثر من 70% من المدارس انتهكت القانون وموازناتها غير دقيقة.



ورأت في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أن هناك نية سياسية لعدم مراقبة المدارس الخاصة.



واعتبرت أنه عندما وضع القانون 515، وضعت ثغرات لعدم تطبيقه.

وقالت: "من العام 2006 حتى العام 2016، زادت الأقساط المدرسية 400% وزادت المدارس الخاصة حتى الآن تقريبا مئة مدرسة"، سائلة: "المدارس تخسر؟ لماذا تزيد المدارس؟".

وأضافت: "المدارس لا تخسر لأن المادة 4 من القانون 515 تقول إنه في حال كان هناك نقص في موازنة المدرسة، فمن حق الأخيرة الطلب من الأهالي تسديد هذا العجز واذا كان هناك ربح يتمّ رد الأموال للأهالي".