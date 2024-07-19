مجري للـLBCI: خلال أسابيع ستعود التغطية الشاملة للأدوية كلّها بالنسب العادية

أكّدت مديرة فرع المرض والامومة في صندوق الضمان الاجتماعيّ سحر مجري أنّ الأزمة الاقتصادية انعكست على تقديمات الضمان الاجتماعيّ.



وأوضحت ، في برنامج "نهاركم سعيد"، عبر الـLBCI، أنّ عام 2024 هو عام القرارات، لأنّ الإيرادات ازدادت وارتفع الحد الادنى للأجور وأصبح سعر الصرف مماثلًا لسعر الصرف السائد في الأسواق.



وشدّدت على وجوب تصريح الشركات ذات الأجور بالدولار الاميركيّ بالأجر الحقيقيّ.



وقالت: "اخترنا الأدوية المزمنة لنغطي تعرفتها بـ75 في المئة للجنيريك و35 في المئة للبرند وذلك دعمًا الصناعة الوطنية.



وأضافت: "اخترنا تغطية تعرفة 3200 عمل جراحيّ بحوالى 40 إلى 50 في المئة."



وكشفت عن أنّ، خلال أسابيع، ستعود التغطية الشاملة للأدوية كلّها بالنسب العادية، أي 80 في المئة للأدوية العادية و95 في المئة للادوية المستعصية والأمراض السراطنية.