كريدية: نعمل على مواكبة تداعيات الخلل ولم يتم الإبلاغ عن أي عوارض محلية حتى الآن

كتب المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية على منصة "إكس": "طرأ خلل في أنظمة مايكروسوفت، ما أثر على العديد من أنظمة المعلومات حول العالم. نعمل على مواكبة تداعيات هذا الخلل على الأنظمة المحلية لضمان استمرار العمل بأقل تأثير ممكن، مع العلم أنه لم يتم الإبلاغ عن أي عوارض محلية حتى الآن".